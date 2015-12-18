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OPERASYON KESİNTİSİZ SÜRÜYOR! PKK'NIN ÖLÜ SAYISI 55'E ÇIKTI


OPERASYON KESİNTİSİZ SÜRÜYOR! PKK'NIN ÖLÜ SAYISI 55'E ÇIKTI
Tarih : 18 Aralık 2015, 12:00
Puan Ver : Operasyon Kesintisiz Sürüyor! Pkk'nın Ölü Sayısı 55'e Çıktı(8/10)6


YDG-H üyeleri, bu Sabah Cizre'de bir ilokulu ateşe verdi.



Milliyet'e ulaşan bilgilere göre; Cizre, Silopi, Sur, Dargeçit ve Nusaybin'deki operasyonlar, Ankara'da Başbakanlık, Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı'nda oluşturulan birimlerde yakından takip ediliyor. Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağının ardından salı günü başlatılan operasyonda bugün dördüncü güne girildi. 10 binin üzerinde güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, Cizre'de 49, Silopi'de 6 toplam 55 terörist etkisiz hale getirildi. 3 terörist sağ ele geçirildi.



19 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı öğrenildi.



Öte yandan saat 08.20 sıralarında Cizre Nur Mahallesi'ndeki Menderes ilkokulunun birinci ve ikinci katlarından teröristler taarfından yangı çıkarıldığı belirtildi. Ateş açılması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunamadı.








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