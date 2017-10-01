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OPERASYON KAPIDA! TÜRKİYE, İRAN VE IRAK BARZANİ'NİN EKONOMİSİNİ BİTİRECEK


Operasyon Kapıda! Türkiye, İran ve Irak Barzani'nin Ekonomisini Bitirecek
Tarih : 01 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Operasyon Kapıda! Türkiye, İran Ve Irak Barzani'nin Ekonomisini Bitirecek(9/10)5

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Bağdat'ın çağrısına rağmen devretmediği sınır kapılarına müdahale başlıyor. Bağdat yönetimi, İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Barzani bölgesine açılan sınır kapılarının kontrolünü almayı planladıklarını açıkladı.

Irak, korsan referandum kararının ardından caydırıcılık sağlamak üzere ilk olarak komşuları İran ve Türkiye'den sınırda askeri tatbikat başlatmalarını istemişti. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin ziyaretinin ardından Türkiye'deki tatbikata Irak'tan özel kuvvetler subaylarının katılması kararlaştırılmıştı. Ganimi'nin İran ziyareti ardından da yine aynı karar alındı. İran'ın IKBY bölgesine açılan sınır kapıları çevresinde Irak ve İranlı askerler ortak tatbikata başladı. Erbil'e büyük gelir kaynağı sağlayan 4 kapının kontrolü, yakında askeri operasyonlarla el değiştirecek.

HABUR YOLU DEĞİŞECEK

Türkiye ve İran'ın da desteğiyle sınır kapılarına yönelik yapılacak operasyonlar toplamda 4 kapıyı kapsıyor. Şırnak-Silopi'deki habur Sınır Kapısı'nda Irak askerleri, Mehmetçiğin desteğiyle kontrolü devralacak. Normalde Habur üzerinden ticaret yolu Kuzey Irak üzerinden geçerek Bağdat'a ulaşırken, bu yolun da değiştirilmesi gündemde. Düşünülen güzergahlar arasında Zaho, Zumar ve Başika üzerinden Musul'a bağlanılması planı var. Yolun devreye girmesinin ardından Başika'daki Türk askerinin ticaret yolunun güvenliğinin sağlanmasında devreye girebileceği belirtiliyor.

IKBY EKONOMİSİNİN CAN DAMARI KESİLECEK

İran'da ise 3 sınır kapısı IKBY kontrolünde bulunuyor: Kuzeyde Erbil'e bağlı Çoman ilçesinde Hacı Omeran-Temerçin Sınır Kapısı, doğuda Süleymaniye'ye bağlı Penciven kazasında Başmak Sınır Kapısı ve Kelar ilçesinde ise Peravizhan Sınır Kapısı. Yakında başlayacak operasyonlarla birlikte buralarda kontrol, Iraklı subaylar tarafından İran askeri desteğiyle merkezi yönetim tarafından devralınacak. Ticaret yollarının güvenliğinin de Irak askeriyle sağlanması beklenirken, gerektiğinde burada da Türkiye ve İran'ın devreye girebileceği belirtiliyor. Sınır kapılarının kontrolünün Bağdat'a devriyle birlikte Erbil, önemli bir gelir kaynağından daha mahrum kalmış olacak.

O SENARYO ÇALIŞILDI

Irak askerinin bir süredir Türk askeriyle birlikte yürüttüğü tatbikatta, sınır kapısına müdahale senaryoları çalışıldı. Bu doğrultuda ortak senaryo dahilinde ilk adımın Habur'da atılması bekleniyor. Habur Sınır Kapısı'nın merkezi hükümetin kontrolüne alınmasını öngören müdahalenin de tatbikata katılan subaylar tarafından yapılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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