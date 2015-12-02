

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağının Pazartesi günü sabah saatlerinde kaldırıldığı Sur ilçesinde bugün bir kez daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçe Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 mahallelinin bulunduğu ilçenin Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde bugün saat 05.00'ten ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.







Bununla birlikte, ilçede daha önceden planlanan ve başta Ankara, İstanbul, Siirt, Erzurum ve Erzincan olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden sevk edilen çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele polisinin katılımıyla operasyon başlatıldı. İlçede, operasyon çerçevesinde hendek ve barikatların yoğunluklu olduğu sokaklara giren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah ve patlama sesleri kent merkezinden bile duyuldu.