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Operasyon başladı, Fatih Terim Florya'yı didik didik arıyor

OPERASYON BAŞLADI, FATİH TERİM FLORYA'YI DİDİK DİDİK ARIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez." sözlerinin ardından köstebek avı başlattı. Tecrübeli hoca, haber sızdıran kişileri arıyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Operasyon Başladı, Fatih Terim Florya'yı Didik Didik Arıyor(10/10)6

3-0 kazanılan Bucaspor maçından sonra basın toplantısına çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir soruya çok sinirlenmişti. Haşan Şaş'ın Florya ziyareti üzerine, "Hocam, Haşan Şaş yardımcılarınızdan biri mi olacak?" dendi. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Hayırlı olsun ziyaretine geldi. Ayrıca böyle bir şey olursa ben haber vereceğimi söylemiştim. Bizden sonra Florya epey değişmiş" yanıtını verdi.

BAĞLANTI YOKLAMASI

Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim'in, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez. Bazı şeyler değişecek. Benim dönemimde benden habersiz hiçbir şey dışarı çıkmazdı" açıklamasının sonrasında köstebek avının başladığı öğrenildi. İmparator'un talimatıyla herkesin incelemeye alındığı iddia edildi. Burada görevli kişiler ve bağlantıları araştırılıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Fatih Terim rüzgarı sadece sahada değil, tesislerde de etkisini göstermeye başladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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