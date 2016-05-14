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opera'nın yeni güç tasarruf modu

OPERA'NIN YENİ GÜÇ TASARRUF MODU

Tarayıcı pazarının pek sesi çıkmayan üyelerinden Opera bu sefer yeni bir güç tasarruf modu özelliğiyle geliyor.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 10:12
Puan Ver : Opera'nın Yeni Güç Tasarruf Modu(6/10)4


Tarayıcı pazarının pek sesi çıkmayan üyelerinden Opera bu sefer yeni bir güç tasarruf modu özelliğiyle geliyor.



Opera son zamanlarda piyasadaki en aktif tarayıcı geliştiricisi haline geldi. Dahili reklam engelleyici ve ücretsiz VPN hizmeti sunmasının ardından  firma şimdi yeni bir güç tasarruf modu duyurdu.  Bu yeni fonksiyon, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil ömrü sağlamayı gerçekleştiriyor. Opera'nın kendi rakamlarına göre ilk sonuçlar da oldukça iyi.



Google Chrome ile karşılaştırıldığında yüzde 50 daha uzun pil ömrüne sahip olduğu söyleniyor. Özellik aktif hale geldiğinde tarayıcının yanında bir pil simgesi görünüyor ve otomatik olarak pil ömrü ayarlanıyor.



Opera, Windows 10 çalıştıran ve aynı zamanda i7 işlemci ve 16GB RAM ile donatılmış Lenovo X250 laptopla gerçekleştirilen testlerde pil ömründe yüzde 50 iyileşme olduğunu duyurdu. Denemelerde YouTube da dahil olmak üzere 11 popüler web sitesi tercih edilmiş. Her sayfanın öncekiler kapatılmadan ayrı bir sekmede açıldığı ve 5 kez kaydırılarak daha sonra 1 dakika boyunca öylece bırakıldığı söyleniyor. Laptop bataryası tamamen tükenene kadar test tekrar yapılmış. Şirket, etkin güç tasarruf moduyla pil ömrünü test ederken reklam engelleyicininde açık olduğunu bildiriyor.



Sonuç olarak bu değerler sizin kullanımınıza göre değişebilir ama Opera ne olursa olsun pil ömründe artış yaşanacağını söylüyor.



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Etiketler: Opera  Nın  Yeni  Güç  Tasarruf  Modu    haber

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