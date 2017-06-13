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opel'in ceo'su karl-thomas neumann istifa etti

OPEL'İN CEO'SU KARL-THOMAS NEUMANN İSTİFA ETTİ

Fransız PSA Grubuna satış aşamasında olan otomobil üreticisi Opel'in CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın istifa edeceğine yönelik iddialar gerçek oldu. Neumann resmi olarak istifasını açıklarken, yerine Michael Lohscheller atandı

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:59
Puan Ver : Opel'in Ceo'su Karl-Thomas Neumann İstifa Etti(5/10)4


Otomobil üreticisi Opel'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller oldu.



Opel'den yapılan açıklamada, şirket CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha önce şirkette Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Lohscheller'in atandığı bildirildi.



Şirkette Eylül 2012'den bu yana CFO görevini yürüten Lohscheller'in Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle CEO seçildiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Neumann, "Opel/Vauxhall ekibiyle PSA'ya geçişte devam etmemek zor bir kişisel karardı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey için ekiple gurur duyuyorum ve şüphesiz ki PSA'ya geçmenin gelecekte Opel / Vauxhall'ı daha güçlü ve daha başarılı bir şirket yapacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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