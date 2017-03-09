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opel, peugeot ve citroen grubunun çatısına dahil oldu

OPEL, PEUGEOT VE CİTROEN GRUBUNUN ÇATISINA DAHİL OLDU

Peugeot ve Citroen markalarını kendi altında bulunduran PSA Group, yaptığı yeni bir hamleyle Opel grubunuda bünyesine kattığını açıkladı.

Tarih : 09 Mart 2017, 10:01
Puan Ver : Opel, Peugeot Ve Citroen Grubunun Çatısına Dahil Oldu(7/10)5


Peugeot ve Citroen markalarını kendi altında bulunduran PSA Group, yaptığı yeni bir hamleyle Opel grubunuda bünyesine kattığını açıkladı.



Uzun zamandır Opel'in PSA Group bünyesinde olacağı kulislerde dönüyordu. Tüm bu iddialar gerçeğe döküldü ve 2.3 milyar dolar gibi bir fiyatı gözden çıkararak PSA Group, Opel'e sahip oldu.



Bu satın alımda  PSA Grubu'nun %7'lik hissesine sahip olan Çinli Dongfeng Motors, bu alım konusunda oldukça olumlu düşünüyordu. Bu satın alımla birlikte PSA Group, Avrupa içinde oldukça aktif hale gelecek. Tüm bunlara rağmen Avrupa pazarı içinde hala en büyük rakip olarak Volkswagen ön plana çıkıyor.



Son rakamlara bakıldığında PSA Group ve General Motors Avrupa, 4.3 milyon otomobil satış ile 2016 yılında oldukça aktif günler geçirmişti.



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