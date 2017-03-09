Peugeot ve Citroen markalarını kendi altında bulunduran PSA Group, yaptığı yeni bir hamleyle Opel grubunuda bünyesine kattığını açıkladı.



Peugeot ve Citroen markalarını kendi altında bulunduran PSA Group, yaptığı yeni bir hamleyle Opel grubunuda bünyesine kattığını açıkladı.



Uzun zamandır Opel'in PSA Group bünyesinde olacağı kulislerde dönüyordu. Tüm bu iddialar gerçeğe döküldü ve 2.3 milyar dolar gibi bir fiyatı gözden çıkararak PSA Group, Opel'e sahip oldu.



Bu satın alımda PSA Grubu'nun %7'lik hissesine sahip olan Çinli Dongfeng Motors, bu alım konusunda oldukça olumlu düşünüyordu. Bu satın alımla birlikte PSA Group, Avrupa içinde oldukça aktif hale gelecek. Tüm bunlara rağmen Avrupa pazarı içinde hala en büyük rakip olarak Volkswagen ön plana çıkıyor.



Son rakamlara bakıldığında PSA Group ve General Motors Avrupa, 4.3 milyon otomobil satış ile 2016 yılında oldukça aktif günler geçirmişti.



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