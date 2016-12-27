

2017 yılında yeni model atağına kalkmayı hedefleyen Opel'in yenilik rüzgarının öncüsü olarak karşımıza çıkan Mokka X, markayı B-SUV sınıfında temsil ediyor.



Opel'in yeni nesil segment kimliği olan X, klasik gövde tipi ile sportif, havalı, son moda SUV ve Crossover gövde tipi arasındaki geçişi simgeliyor. Opel, bu yeni tasarım ve marka stratejisiyle iki farklı sınıfın birleşiminden yeni bir sınıf oluşturuyor. Yeni Opel Mokka X'in ön görünümü Alman şirketinin gelecek tasarım stratejisine uyumlu şekilde, kanat şekilli ön ızgara ve çift kanat şekilli LED gündüz farlarıyla bütünleşiyor. Yeni adaptif LED farlar, halojen farlara oranla yüzde 30 daha fazla aydınlık sağlıyor ve bu far sistemi 8 farklı aydınlatma moduna sahip.



Profilde ise bir önceki modeldeki sportif ve kaslı yapısı korunarak Opel imzası olan bıçak sırtı çizgisi korunuyor. 4275 mm. uzunluğa, 1781 mm. genişliğe ve 1658 mm. yüksekliğe sahip araç, 2555 mm. aks mesafesiyle iç mekanda sınıf standartlarında bir diz mesafesi sunuyor. Tüm koltuklar dik konumdayken 356 litre olan bagaj hacmi ise arka koltukların katlanmasıyla 1372 litreye kadar artabiliyor.



Keyifli kullanım ve üstün güvenlik



Güvenlik denilince akla “Eye” mimarisi geliyor. Sistem, trafik işaret takibi, şerit takip uyarısı, takip mesafesi göstergesi ve LED yansımalı uyarı göstergesi-RLAD ile ön çarpışma uyarı sistemlerini destekleyerek güvenli sürüşe katkıda bulunuyor. Ayrıca Opel Mokka X'de yeni nesil iki IntelliLink bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. IntelliLink Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla akıllı telefonlarınızı, trafikte kullanmak bile keyif haline geliyor.



Baz motor 1.4 litrelik turbo destekli ve benzinli bir ünite. Söz konusu ünite 5600 d/d'de 152 HP güç ve 2200 d/d'den itibaren 245 Nm tork değerlerine imza atıyor. 197 kilometre/son hıza ulaşan erişebilen araç, 100 kilometreye ulaşmak için 9.3 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Ortalama karma yakıt tüketimi ise 6.5 litre seviyesinde.



Opel Mokka X AWD 1.4 Ecotec A/T'nin başlangıç fiyatı ise 110.000 TL olarak belirlenmiş.











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