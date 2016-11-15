

Opel'in yeni model stratejisinde önemli yer tutacak X harfi, Türkiye'de de satışa sunulan Mokka X ile birlikte kullanılmaya başlandı.



Evet Opel Mokka X ama nedir bu X? Cevabı oldukça basit; Opel'in yeni nesil segment kimliği olan X, klasik gövde tipi ile sportif, çarpıcı ve konforlu SUV ile Crossover gövde tipi arasındaki geçişi simgeliyor.



Yeni Mokka X'in ön görünümü Opel'in gelecek tasarım stratejisine uyumlu şekilde, kanat şekilli ön ızgara ve çift kanat şekilli LED gündüz farlarıyla bütünleşiyor. Yerini aldığı modele göre farlar biraz daha köşeli bir forma sahip. Araç, gündüz farlarının da etkisiyle daha sportif ve güçlü bir yüze kavuşmuş. 4275 mm. uzunluğa, 1781 mm. genişliğe ve 1658 mm. yüksekliğe sahip araç, 2555 mm. aks mesafesiyle iç mekanda sınıf standartlarında bir diz mesafesi sunuyor. Yeni adaptif farlar da, standart farlara göre yüzde 30'a varan verimli görüş mesafesi sunuyor.



SUV Sınıfındaki Dengeler Değişecek!



Opel iç mekanda da önemli yeniliklere gitmiş. Mokka X; Astra'dan tanıdık yatay gösterge paneli ve modern bir ön panel tasarımıyla bizi karşılıyor. Orta konsolun en üst kısmındaki dokunmatik renkli ekran aracılığıyla artık eski düğme kalabalığının gördüğü birçok işlevi tek dokunmayla halledebiliyorsunuz. Yeni Mokka X Enjoy, Design ve Excellence donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor ve 1,4 ile 1,6 litre arasında benzinli ve dizel motor yelpazesine sahip.



Düz vitese sahip versiyonlarda Start&Stop teknolojisi de mevcut.



Opel Mokka X'in fiyatları donanım seviyesine ve motor seçeneklerine göre, 77.000 ile 92.000 TL arasında değişiyor.



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