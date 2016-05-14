OPEL HAKKINDA ŞOK İDDİA
Alman otomobil üreticisi Opel'in bazı modellerinde egzoz testlerini hatalı gösteren bir yazılım kullandığı öne sürüldü.
Alman otomobil üreticisi Opel'in bazı modellerinde egzoz testlerini hatalı gösteren bir yazılım kullandığı öne sürüldü. Alman basınında çıkan haberlerde, Opel'in de egzoz skandalına dahil olduğu iddia edildi. Zafira 1.6 dizel araçlarda egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılım kullanmakla suçlanan Opel hakkında, dün bir iddia daha ortaya atıldı. Haberde, Astra'da da farklı sürüş durumlarında devreye giren bir yazılımın egzoz emisyon değerlerini olduğundan daha düşük gösterdiği ifade edildi. Ancak Opel, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar