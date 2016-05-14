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opel hakkında şok iddia

OPEL HAKKINDA ŞOK İDDİA

Alman otomobil üreticisi Opel'in bazı modellerinde egzoz testlerini hatalı gösteren bir yazılım kullandığı öne sürüldü.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:09
Puan Ver : Opel Hakkında Şok İddia(9/10)7


Alman otomobil üreticisi Opel'in bazı modellerinde egzoz testlerini hatalı gösteren bir yazılım kullandığı öne sürüldü. Alman basınında çıkan haberlerde, Opel'in de egzoz skandalına dahil olduğu iddia edildi. Zafira 1.6 dizel araçlarda egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılım kullanmakla suçlanan Opel hakkında, dün bir iddia daha ortaya atıldı. Haberde, Astra'da da farklı sürüş durumlarında devreye giren bir yazılımın egzoz emisyon değerlerini olduğundan daha düşük gösterdiği ifade edildi. Ancak Opel, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.








Etiketler: Opel  Hakkında  Şok  İddia    haber

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