Opel, ülkemizde en tercih edilen otomobil markalarından biri olsa da, C Sınıfı Sedan Otomobil segmentinde, bazı sıkıntılar yaşıyordu. Yeni Astra Sedan sayesinde, Alman üretici hiç olmadığı kadar iddialı.



Opel, ülkemizde en tercih edilen otomobil markalarından biri olsa da, C Sınıfı Sedan Otomobil segmentinde, bazı sıkıntılar yaşıyordu. Yeni Astra Sedan sayesinde, Alman üretici hiç olmadığı kadar iddialı.



Opel de bazı rakiplerine göre geç de olsa, tam otomatik şanzımanlı 1.6 litrelik dizel üniteye kavuştu. Söz konusu modelin benzinli motor seçenekleri mevcuttu. Lakin C sınıfı olarak nitelendirdiğimiz kompakt-aile otomobili modeller, ülkemizde dizel motorları sayesinde söz sahibi olabiliyor.



Aslında Astra bir yıl içerisinde yeni karoserine kavuşacak ancak bu geçiş döneminde, markanın elini güçlü tutması kilit bir öneme sahip.



Astra, ezeli rekabetin başından beri yol tutuş alanında güçlü bir model olmuş ve kendiden üst sınıftaki araçlarla kıyaslanmıştır. Dizel motorlu seçenek de istisna değil. Süspansiyon performans odaklı olsa da, konfor konusunda rakiplerinden aşağıda kalmıyor ve bozuk yollarda bile yolcularının keyfini kaçırmıyor.



Astra'nın 1.6 litrelik motoru segmentinin en iyileri arasında.. 136 beygir güç üreten bu alüminyum motor overboost ile 320 Nm torka ulaşıyor. Almanlar, güçlü motor seçeneği ile bile çevreci kalmayı başarmış ve kolayca Euro 6 kıstaslarını karşılıyor. Motor 6 ileri şanzımanla beraber sunuluyor. Şanzıman özellikle kalkışlarda zayıf gözükse de; devir yükseldikçe kullanıcı memnuniyetini zirveye taşıyor.



Opel Astra'nın yakıt tüketimi de etkileyici: 100 km/saat hız ortalamasında 4.8 lt/100 km, 120 km/saat hız ortalamasında 5.4 lt/100 km, dur-kalkların sıklıkla yaşandı şehir içerisinde ise 6.2 lt/100 km verileri mevcut. Elbette üst düzey donanım kalemleri ile satılan araç, her keseye uygun değil. 99.000 TL'den başlayan fiyat, bazı avantajların yok olmasına neden olabilir.



Justice League Dark Düğümü Çözüldü!