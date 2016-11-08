

OPEC bugün yayınladığı Dünya Petrol Görünümü 2016 raporunda, 2016 yılının daha dengeli bir piyasaya doğru bir dönüm noktası olduğunu savundu.







Aralık ayında yayınlanan Dünya Petrol Görünümü 2015 raporundan bu yana petrol piyasasının, devam eden oynaklığa ve bir çok cephede devam eden zorluklara rağmen daha dengeli bir duruma doğru gitme işaretleri gösterdiğini belirten OPEC, ocak ayında dip seviyenin görülmesinin ardından fiyatların son aylarda 40-45 dolar/varil aralığında dalgalanmaya başladığına işaret etti.







Aralık 2015'teki raporda 2014-2020 dönemi için yüzde 3,6 olarak ortaya koyduğu global orta vadeli GSYH büyüme tahminini 2015-2021 için yüzde 3,4 seviyesine revize eden OPEC, 2015-2040 dönemi için yıllık büyüme tahminini ise yüzde 3,5 olarak ortaya koydu. 2040 yılında dünya ekonomisinde GSYH'nın 2015 seviyesinin yüzde 234 üzerine çıkarak 2011 satın alma paritesiyle 141 trilyon dolara ulaşacağını öngören OPEC, büyümenin büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelerden geleceğini tahmin etti. 2015'te OECD bölgesinin global GSYH'da yüzde 45 olan payının 2040'ta yüzde 32'ye ineceğini savunan OPEC, Çin ve Hindistan'ın toplam paylarını ise yüzde 25'ten yüzde 40'a yükseleceğini öngördü.