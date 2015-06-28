'ONUR YÜRÜYÜŞÜNE' POLİS MÜDAHALESİ
Yapılan duyuruyla saat 17:00'de İstiklal Caddesi'nde başlayacak olan LGBTİ yürüyüşü polis engeline takıldı. Çevik kuvvet ve sivil polisler, grupları Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ndan uzaklaştırdı.
Bir grup da İstiklal Caddesi'nde toplanarak Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Önce dağılın uyarısında bulunan polis, daha sonra gruba tazyikli su sıkarak müdahale etti.
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