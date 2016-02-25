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onur özbizerdik serbest bırakıldı

ONUR ÖZBİZERDİK SERBEST BIRAKILDI

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu, Alattin Çakıcı'nın da üvey oğlu olan Onur Özbizerdik, serbest bırakıldı.

Tarih : 25 Şubat 2016, 09:21
Puan Ver : Onur Özbizerdik Serbest Bırakıldı(6/10)5


20 Şubat Cumartesi günü İzmit'te polis ekiplerinin kontrolü sırasında yakalanan Onur Özbizerdik hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.



İstanbul'da tartıştığı güvenlik görevlisini vurduğu nedeniyle tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı verilen Onur Özbizerdik 21 Şubat Pazar günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Onur Özbizerdik'in ifadesi alınırken, avukatları karara itiraz ederek mahkemeye başvuruda bulundu. Onur Özbizerdik avukatların itirazı üzerine 23 Şubat'ta serbest bırakıldı.








Etiketler: Onur  Özbizerdik  Serbest  Bırakıldı    haber

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