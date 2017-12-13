Milli Tren Projesi İçin 19 Sözleşmeli Mühendis Alınacak
Beşiktaş, Demba Ba'nın Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Güney Kore, Bitcoin Futures'i Yasakladı
Resmen Yürürlüğe Girdi! Artık İnşaatlarda Zorunlu Olacak
Binlerce Kişi Geliyor! Taziye Yemeği İçin Bankadan Kredi Çekiyorlar
Aselsan Ve Taı, Silah Satışında 5 Sıra Birden Yükseldi
Otoyollarda Ses Yutucu Asfaltla Gürültü Engellenecek
Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin İle Ödeyecek
İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi
8'de 0 Çekti! Messi, Eşleştikleri Takıma Gol Atamıyor
İto Başkanı Göz Göre Göre Ölüme Gitti İddiasına Hastaneden Yanıt: Hemen Çıkmak İstedi
Dolar Düşüşe Geçti
Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti
İstanbul Boğazı'ndaki Kaçak Yapıları Yıkacak Müteahhit Bulunamıyor
Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım
Bakan Fakıbaba Da İndirimli Et Yiyor
Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı
Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor
Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti

Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa

ONUR KIVRAK'IN YOKLUĞUNDA KAPTAN JOSE SOSA

Trabzonspor'da BB Erzurumspor'la oynadığı Türkiye Kupası rövanş maçında Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlığı Jose Sosa üstlendi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa(7/10)3

Trabzonspor, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği BB Erzurumspor'u Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda konuk ediyor.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bordo mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, sahaya ilk maçtaki avantajlı skorun etkisiyle alternatif bir kadroyla çıktı. Çalımbay'ın sahaya sürdüğü 11'de kaptan ise takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa oldu.

ÇALIMBAY'DAN HEM SOSA'YA HEM BASINA MESAJ

Rıza Çalımbay'ın Jose Sosa'yı kaptan olarak sahaya sürmesi hem oyuncuya hem de basına bir mesaj olarak yorumlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Onur  Kıvrak  In  Yokluğunda  Kaptan  Jose  Sosa    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER