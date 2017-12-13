Trabzonspor, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği BB Erzurumspor'u Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda konuk ediyor.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bordo mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, sahaya ilk maçtaki avantajlı skorun etkisiyle alternatif bir kadroyla çıktı. Çalımbay'ın sahaya sürdüğü 11'de kaptan ise takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa oldu.

ÇALIMBAY'DAN HEM SOSA'YA HEM BASINA MESAJ

Rıza Çalımbay'ın Jose Sosa'yı kaptan olarak sahaya sürmesi hem oyuncuya hem de basına bir mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak: haberinburada