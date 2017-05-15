Ligin ikinci bölümünde 10 maçta kalesinde 3 gol gören Onur Recep Kıvrak, son 4 karşılaşmada ise 8 gol yedi.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladıktan sonra düşüşe geçen Trabzonspor'da, kaleci Onur Recep Kıvrak da son haftalarda eski performansının uzağında kaldı.



Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, ilk 10 haftada yaptığı önemli kurtarışlarla takımına önemli katkıda bulunurken, sadece 3 gol yedi. Bordo-mavili takımın kaptanı son 4 maçta ise kalesinde 8 gole engel olamadı.



Onur, ligin ikinci devresinde Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor karşısında birer gol yerken Kasımpaşa, Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.



Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın performansıyla ligin ikinci bölümündeki 10 maçlık dönemde en az gol yiyen takım unvanını elde ederken deneyimli kaleci Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu periyotta en başarılı performansı göstererek ünlü kalecileri de geride bıraktı.







kaynak:sabah