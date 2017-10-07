ONUR KIVRAK, TRABZONSPOR İÇİN KARİYERİNİ RİSKE ATIYOR
Dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, takımının kritik bir dönemden geçiyor olması sebebiyle ameliyat olmaktan vazgeçti.
Trabzonspor'da Esteban'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağının netlik kazanmaması ve takımın kritik bir dönemden geçmesi, kaptan Onur Recep Kıvrak'ın belki de futbol hayatını riske atabilecek bir karar almasına neden oldu. Sağ dizinde menisküs yırtığı meydana gelen Onur, sağlık ekibinin "Ameliyat olmalısın" tavsiyesini geri çevirdi. Sezon sonuna kadar dizindeki yırtık ile mücadele edecek olan tecrübeli kalecinin özel tedavi ile oynayacağı belirtildi.
TOPLAMDA 91 MAÇ KAÇIRDI
Büyük bir fedakarlık örneği gösteren Onur Recep Kıvrak, 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına sebep olan 14 önemli sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Deneyimli eldiven, bu nedenle 621 gün forma giymedi ve 91 karşılaşmada takımından uzak kaldı. Bu sezon da sakatlıklarla boğuşan Onur, bordomavili formayı toplamda 4 kez giydi. Ağlarında 8 top görürken, kalesini gole kapatamadı.
TRABZON KATAR YOLCUSU
Bordo-mavililer, Süper Lig'e verilen milli arada El Saad'la oynayacağı özel karşılaşma için bugün Katar'a gidecek. Milli takımlarında olan oyuncular nedeniyle 16 futbolcu kafilede yer alacak. Ayrıca altyapıdan da takviye yapılacak. El Saad'la yarın 20.00'de karşılaşacak olan Trabzonspor, Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.
Kaynak: haberinburada
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