ONUR BÜYÜKTOPÇU: ÖLECEĞİMİ SANDIM
Fransa'nın Nice kentinde birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında orada bulunan ‘Kiralık Aşk' dizisinin Koriş'i Onur Büyüktopçu önceki gün ülkeye döndü.
Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz akşam Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Fransa'nın Nice kentinde 84 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sırasında orada bulunan ünlü oyuncu, bir kız arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye döndü.
Çok korktum ve öleceğim sandım"
Oyuncu, "Arkadaşlarımla birlikte ülkeme döndüğüm için çok şanslıyım. Patlama sırasında Fransa'daydım. Nice'de bir şeyler içelim diye sokakta mola verdik. Yaklaşık 10 dakika sonra karşı sokağımızda terör olayı gerçekleşti. Çok korktum ve öleceğim sandım. Tam bir kaos ortamı vardı" şeklinde açıklama yaptı.
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