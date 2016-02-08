Twitter'ın Facebooklaşma sürecinde yeni bir evreye giriyoruz. İstediği başarıyı yakalayamadığı için rakibi Facebook'ya öykünen ve Facebook'un tasarımını taklit etmeye çalışan Twitter, şimdi de Facebook'un haber gösterme algoritmasını taklit edecek.



Twitter'ın Facebooklaşma sürecinde yeni bir evreye giriyoruz. İstediği başarıyı yakalayamadığı için rakibi Facebook'ya öykünen ve Facebook'un tasarımını taklit etmeye çalışan Twitter, şimdi de Facebook'un haber gösterme algoritmasını taklit edecek.



Yeni algoritamaya göre kullanıcılar Twitter'daki haber sayfasında, takip ettikleri kulanıcıların paylaşımlarını zaman sırasına göre değil, tercih ettikleri farklı parametrelere göre sıralayabilecekler.



Aslında bu değişim Twitter'da yıllardır planlanıyordu. Twitter'ın 2014 yılındaki CEO'su, paylaşımları zaman çizelgesi dışında farklı parametrelere göre sıralayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarına dair ipucu vermişti. Ancak maddi açıdan belini doğrultamayan Twitter, şirkete daha hızlı para kazandıracak çözümlere odaklanınca bu çalışmalar yarıda kalmıştı.



Twitter'dan sızan bilgilere göre sosyal medya servisi bu yeni algoritmayı hafta başında yayına alabilir. Böylece artık kullanıcılar ana sayfalarında hızla akan bir tweet ekranı değil, kendi ilgi alanlarına göre sıralanmış tweetler görerek Twitter'ı daha efektif kullanabilecekler.



