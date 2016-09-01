

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görevden ayrılmasına CHP'dn ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, Efkan Ala'nın görevi bırakmasını 'gecikmiş bir istifa' olarak değerlendirdi.







Efkan Ala'nın istifasıyla ilgili CHP'den ilk yorumu Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Özel, önümüzdeki günlerde AK Parti içinde çok sarsıcı ayrılıklar ve istifalar duyulabileceğini ileri sürdü.







Çağdaş Ses'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Efkan Ala'nın görevinden ayrılmasını 'çok gecikmiş bir istifa' olarak değerlendirdi. Özel 'Efkan Ala dünyanın herhangi bir başka ülkesinde görev yapıyor olsaydı şimdiye kadar 20. kez istifa etmiş olurdu' dedi.