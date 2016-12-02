Aranızda bir çekim hissediyorsunuz. Onu düşününce gülümsüyorsunuz. Göreceğiniz zaman heyecanlanıyorsunuz. Belki de ondan başka hiçbir şey düşünemez hale geldiniz. Size aşık olmasını herşeyden çok istiyorsunuz.



Yeter ki siz isteyin ve hazır olun! Business Insider dergisinin yaptığı röportajda aşk ve evlilik konusunda uzman psikolog Gary Neuman, birinin size aşık olamsını istiyorsanız ona doğru şekilde yaklaşmanın 6 yolunu açıklamış:



Gözlerinin içine bakın!



Harvard'da yapılan araştırmalarda birbirlerine aşık çiftlerin konuştukları sürenin %75'i boyunca birbirlerinin gözlerine baktıkları bulunmuş. Göz teması iki kişi arasında yakınlığı arttırıyor. Siz siz olun, zor da olsa gözlerinizi kaçırmayın!



Nasıl biri olduğu ile ilgilenin ve söylediği herşeyi dinleyin



Pek çok araştırma karşınızdakinin size aşık olmasında en önemli etkenlerden birinin onu gerçekten dinlediğinizi hissetmesi olduğunu gösteriyor. Hepimizin farkına varmadan yaptığı hata, karşımızdaki kendisi ile ilgili konuşurken, daha anlatacakları bitmeden konuyu kendimize çevirmek. Bırakın konuşsun. Anlattıkları ile ilgili sorular sorun. İlgilendiğinizi hissettirin. En önemlisi gerçekten dinleyin ve anlamaya çalışın.



Ona değer verdiğinizi ve özel olduğunu hissettirin



Psikolog Neuman konuştuğu çiftlerin %48'inin eşlerinin kıymetlerini bilmediğini hissettiklerini söylüyor. Karşınızdakine kendisiyle ilgili hiçbirşeyi değiştirmesine gerek olmadan, olduğu gibi değerli ve özel olduğunu hissettirin.



Bol bol gülümseyin



Yapılan araştırmalar gülümseyen kişilerin daha çekici, daha ilginç ve daha başarılı algılandıklarını söylüyor. Onun sizi çekici ve kendine güvenli bulmasını istiyorsanız, gülümseyin!



Ona sık sık, hafifçe dokunun



Küçük dokunuşlar karşınızdakinin kendisini sizinle daha rahat ve daha yakın hissetmesini sağlıyor. Mesela konuşurken hafifçe omuzuna dokunmanız veya arada kollarınızın birbirine değmesi sizi birbirinize yakınlaştırıyor.



Önem verdiği şeylere ilgili ve saygılı olun



Eğer kendisi için büyük önem taşıyan veya tutkuyla bağlı olduğu birşeyden bahsediyorsa bu size kendisini açtığı anlamına gelir. Aynı zamanda bu onun için ilgilenmemeniz veya küçümsemeniz durumunda kırılma, incinme riski almaktır. Diğer taraftan tutkularını paylaştığınızı hissederse sizin için çıldırabilir!



Aslında araştırmalardan çıkanlar karşılıklı çekim hisseden iki insan arasında doğal olarak gelişecek samimi davranışlar. Tabii iki tarafı da engelleyen korkular, çekingenlikler, geçmişten gelen farklı alışkanlıklar yoksa. Eğer varsa da bu sefer hepsini bir tarafa bırakın. Aşık olmak dünyanın en güzel duygularından biri. Farklı bir yol denemeye değmez mi?







kaynak:sonhaber