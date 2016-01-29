

Türkiye'de faaliyet gösteren online mobilya sitesi Vivense.com ikinci showroomunu Ankara'da açtı. Şirket kurucusu Kemal Erol, “Bugüne kadar 40 binden fazla eve bu mobilyayı ulaştırdık. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı katlayarak artırmayı düşünüyoruz.” dedi.







Açılış için düzenlenen resepsiyona çok sayıda bürokrat ve işadamı katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin de çelenk gönderdiği açılış gününde, showroom için özel olarak tasarlanan koleksiyonun önemli parçaları tanıtıldı. Ayrıca dünyaca ünlü markalarla çalışmış tasarımcılar Emanuele Patton ve Lyndby Jensen resepsiyonda hazır bulundu.







Showroomun en dikkat çekici özelliklerinden biri müşteriler için özel olarak kurulan projeksiyon cihazı oldu. Bir koltuğun karşısına konumlandırılan projeksiyon sayesinde, müşteriler internetteki mobilya koleksiyonlarını canlı olarak karşılarında görme imkanı buluyor. Bu sayede isteyen herkes binlerce ürünü mağaza dolaşmadan görebilme imkânına sahip olacak.







Açılışta Cihan Haber Ajansı (Cihan)'na açıklama yapan Vivense.com kurucusu Kemal Erol, 2013 yılında kurulan şirketin bugüne kadar 40 binden fazla eve mobilya ulaştırdığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı katlayarak artırmayı planladıklarını ifade eden Erol, “Müşterimiz geldiği zaman, sitemizde ya da showroomumuzda binlerce ürünü görebiliyor ve bunlar belli bir standardın üzerinde ürünler.” dedi.



"SATIŞ SONRASI DESTEK VE UYGUN FİYAT VİVENSE GARANTİSİ ALTINDA"







Ürünün teslimatı ve satış sonrası süreçte Vivense olarak müşterilerinin yanında olduklarını kaydeden Kemal Erol, “Biz üreticiden doğrudan ürünlerimizi müşterilerimize sevk ettiğimiz için orada ciddi bir fiyat avantajı yakalıyoruz. Bu fiyatı da direkt müşterilerimize yansıtıyoruz. Örnek olarak normal mağazalarda 10 liraya satılan bir ürün bizde 7 liraya satılıyor.” ifadelerini kullandı.



"MÜŞTERİLERİMİZ İÇ MİMARLARIMIZDAN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK ALABİLİYOR"







Müşterilerin ürünü test etmek istediklerinde showroomlarına geldiğini ve ürünleri yakından görme fırsatı yakaladığını ifade eden Vivense.com kurucusu sözlerine şöyle devam etti: “Bizim showroomlarımız çok büyük değil. Çok fazla ürün yok fakat bizim ortalama kalitemizi görebilecekleri ürünler var. Kumaşlarımızı görebiliyorlar, iç mimarlarımızdan ücretsiz danışmanlık alıyorlar, ürünleri beğendikleri sürece değiştirme şansları var kumaşlarımızı. Bizim burada da özel kumaş koleksiyonumuz var.”



"HEDEFİMİZ SEVİLEN, TERCİH EDİLEN GÜÇLÜ VE DEĞERLİ BİR MARKA OLMAK"







Yatırımla büyüyen bir firma olduklarının altını çizen Kemal Erol, sözlerini şöyle tamamladı: “Zaten Earlybird firmasından bir yatırım fonu bu. Türkiye ve Doğu Avrupa'da yatırım yapan bir fon. 5 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Bu yatırımla tabi iki showroom sayımızı artıracağız, teknolojimizi geliştireceğiz, teslimat operasyon sürecini daha iyileştireceğiz bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz sevilen, tercih edilen güçlü ve değerli bir marka olmak."