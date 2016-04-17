

Bu konuya kapsamlı bir giriş yapmadan evvel, kullanacağımız bazı terimlerin açıklamasını yapalım. Çünkü “ikinci el” dendiği zaman akla hemen “kullanılmış eşyalar” gelse de, özellikle giyim ve moda alanında ikinci el pazarının da kendine göre bir raconu var. Online ikinci el pazarı büyüdükçe, ona dair bilinmesi gerekenler de artıyor.







Özellikle son bir kaç senede, günlük kelime heybemiz içine daha sık kullanmaya başladığımız yeni kelimeler girdi: Antika, İkinci El (Second Hand) Retro ve Vintage. Antika ve ikinci elin ne olduğunu kime sorsanız bilir; fakat özellikle “Retro” ve “Vintage” sözcüklerinin karşıladığı kavramlar çoğu zaman karıştırılıyor.



Eğer son dönemde kârlılık ve erişilebilirlik anlamında atağa kalkan ikinci el pazarı ve online alışveriş platformlarından ürün almak istiyorsanız, bu terimlerin anlamlarına kesinlikle aşina olmanız gerekiyor. Aksi durumda, kendinizi son derece kolay ulaşılabilir ve vasat kondüsyondaki ikinci el bir eşyaya “nadir antika” bedeli ödemiş hâlde bulabilirsiniz.







Bu pazarda ürün değerlemesi yapılırken eşyaların yaşı, kullanılabilirlik durumu, kalitesi ve az bulunurluğu raicinin belirlenmesinde rol oynayan en önemli kıstaslardır. Bu yalnızca ikinci el piyasasına özel bir durum değil fakat; özellikle internetten alışveriş yaparken, satılan ürünün vaat edilen özelliklere sahip olamayabileceğini her zaman aklımızın bir köşesinde bulundururn. Eğer bir ürünün ilk bakışta retro mu yoksa vintage mı olduğunu anlayamıyorsanız, eğer satın alacağınız eşyanın herhangi bir üretim belgesi (etiket, arma, marka, amblem vb.) varsa onu araştırmakla işe başlayın. Eğer giyim kuşama yöneldiyseniz, alacağınız kıyafetin kumaşı, desenleri ve renkleri çok büyük oranda imal edildiği dönem hakkında fikir verecektir.