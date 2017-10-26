Online alışveriş sitesi Amazon, ABD'nin Orlandolu bir çifte yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi.

KOKUDAN ŞÜPHELENDİLER, ESRAR ÇIKTI

Siteden plastik koruma deposu sipariş eden çift, siparişleri geldiğinde depoların alışılmadık derecede ağır olduğunu fark etti. Kutuları açtıklarında ise koku daha da keskinleşti. Kutunun içindeki malzemeyi inceleyen çift, kendilerine esrar gönderildiğini anladı. Derhal durumu Orlando polisine haber verdiler.KAÇKÇILARIN HESAP SORMASINDAN KORKTULAR

Çift, kaçakçıların onları bulup hesap sormasından korktuğu için günlerce uyuyamadıklarını söyledi. Bu olayın üstüne Amazon, onlara 150 dolarlık hediye çeki gönderdi. Fakat çift tatmin olmadı ve Amazon'un onlardan özür dilemediğini, aynı zamanda müşterinin güvenliğini düşünmediklerini ve olayın daha kötüye gidebileceğini söyledi.Orlando'da polis soruşturmayı sürdürüyor. Amazon yetkilileri ise polis ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada