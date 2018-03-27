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Onlarca yunus karaya vurarak can verdi

ONLARCA YUNUS KARAYA VURARAK CAN VERDİ

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Puerto Madryn şehrinde karaya vuran 49 yunus öldü.

Tarih : 27 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi(6/10)2

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Chubut eyaletinin Puerto Madryn şehri El Doradillo plajında 61 yunus karaya vurmuş halde bulundu.

12 TANESİ KURTARILDI

Patagonya Ulusal Merkezi (CENPAT) uzmanları, yunusların 12'sini denize döndürmeyi başardı. Denize döndürülemeyen 49 yunusun ise öldüğü belirtildi.

SEBEBİ BELİRSİZ

Yunusların karaya vurma sebebi henüz belirlenemedi. Bazı uzmanlar, yunusların katil balinalardan kaçmış olabileceğini veya düşük bir ihtimal olsa da yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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