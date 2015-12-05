

Suriye'deki dahil savaşa çözüm için Viyana'da varılan mutabakat ve BM'in 1 Ocak 2016 itibariyle başlatılmasını istediği ateşkes, yılbaşına az bir vakit kala bölgenin geleceğinden hisse kapmak isteyen ülkeleri Doğu Akdeniz'e çekti.







Adeta Suriye'ye giriş bileti haline gelen 'Irak Şam Örgütü IŞİD' ve 'terörle mücadele' gibi gerekçeler, onlarca gemiyle yüzlerce harp jetini bölgeye çekti.







Koalisyon ülkeleri Suriye'deki hava operasyonları için genellikle İncirlik Üssü'nü kullanmak isterken, Fransa ise buna ilave olarak Charles De Gaulle tayyare gemisini Doğu Akdeniz'de konuşlandırdı. Paris saldırılarının ardından sevkiyata sürat veren Fransa, jetler için İncirlik'i de kullanmak istiyor. Fransa'nın başka talebi ise nükleer yakıtlı tayyare gemisine Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan lojistik destek sağlamak.







ALMANYA TEZKEREYİ GEÇİRDİ







İngiltere ise hariç operasyon tezkeresinin parlamentoda onaylanmasından sadece 57 dakika sonra Suriye'yi bombaladı. Güney Kıbrıs'taki Akrotiri Üssü'nden havalanan İngiliz jetleri Suriye'deki operasyonları iki katına çıkardı. Bölgeye 16 harp uçağı daha gönderecek İngiltere, NATO ittifakı kapsamında İncirlik'i de kullanmak istiyor. Türkiye'ye daha evvel patriot hava savunma sistemi gönderip kısa süre sonra geri çeken Almanya, Suriye'de operasyon için dün parlamentodan tezkere çıkardı. Almanya 'Irak Şam Örgütü IŞİD'e karşı harp için' 1200 asker, 6 tornado, bir yakıt ikmal uçağı ve bir harp gemisi gönderecek. Doğrudan çatışma planlamayan Almanlar, 'Augsburg' fırkateyni ile Fransız tayyare gemisini koruyacak.