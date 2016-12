Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem spor Salonu'nda düzenlenen Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan kendisinin de bir imam hatipli olduğunu hatırlatarak gençlere, “Hamdolsun, bir ayrımcılık olsun diye söylemiyorum ama bir tercih olarak söylüyorum, dört çocuğumun dördü de imam hatipli. Sizler, unutmayın sadece bu milletin değil, tüm ümmetin de umudusunuz” sözleriyle seslendi.







‘Zincir vurdular'



“Türkiye'de bir dönem inancından, tarihinden, kültüründen uzak bir nesil yetiştirme projesi uygulandı. Bunun için eğitim sistemimiz alt üst edildi” diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü; “Medyadan spora kadar her alanda bilinçli çalışmalar yürütüldü. Her biri utanç verici nice haksızlıklar, hukuksuzluklar yapıldı. İmam hatiplilerin ayak bileklerine zincirler takıldı, zihnine zincirler vuruldu. ‘Katsayı uygulaması' dediler, önünü kestiler. Milletimiz eline geçen her fırsatta bu okullara destek oldu, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etti. Kapısına kilit vurulmak, öğrencilerinin geleceği karartılmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumlarına dönüştü. Daha yakın zamanda, 28 Şubat döneminde, boğulmak istenen, öğrenci sayıları 600 binden 60 bine indirilen imam hatip nesli, günümüzde kolejlerle yarışıyor. İmam hatiplerin öğrenci sayısı bu yıl itibariyle 1 milyon 207 bine ulaştı. Hamdolsun. Bu okulları kapatmak için her yola başvuranlara ne oldu. Onlar tedavülden kaldırılıp tarihin tozlu raflarına havale edildiler. İmam hatip gençliği ise işte dimdik ayakta” dedi.







‘3 fitneye dikkat'



Dünyanın her yerinde Müslümanların zulümlerle karşı karşıya olduğunu ve acı olanın bunu Müslümanların kendi kendilerine yapmaları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bu yürek parçalayan manzara 3 fitneye karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Birincisi mezhepçilik fitnesi. Mezhepçilik fitnesi İslam dünyası içinde bizi ciddi manada yaralıyor. Şia mezhep olmaktan çıkmış adeta din gibi değerlendiriliyor. Aynı şekilde Sünnilik bazı yerlerde din gibi değerlendirliyor. Bizim bu mezheplerin üstünde bir dinimiz var; İslam. İslam'dan başka birşey tanımıyoruz” diye konuştu.



İkinci fitnenin ırkçılık olduğunu vurgulayan ve hiçbir ırkın bir diğerine üstün olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 3. fitne olarak işaret ettiği terör hakkında da şunları söyledi:



“Terör fitnesinin üstesinden ancak ‘Müminler kardeştir' inancıyla gelinebilir. İslam ve terör kavramlarının yan yana kullanılabiliyor olması dahi Müslümanlar için utanç sebebidir.”



Müslümanların yeniden onurlarını yükseltmek istiyorlarsa bu 3 fitneyi bertaraf etmek zorunda olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Arzu ettiğimiz itibarı elde edebilmek, hak ettiğimiz yere gelebilmek için dinimizi ve tarihimizi iyi öğrenmeliyiz. Osmanlının son dönemlerinde medreselerin yozlaşması büyük sıkıntıya yol açmıştır. Cumhuriyet döneminde bunların toptan kaldırılması ise daha büyük bir kayba ve boşluğa neden olmuştur. İmam hatipler, ilahiyat fakülteleri çok önemli görev alıyorlar. Fakat bu kurumların medrese geleneğinin binlerce yıllık bilgi birikimine henüz yetişemediği de ortadadır. İlim, irfan ve gönül kapılarının kapandığı yerlerde boşluğu ya zalim diktatörler ya da terör örgütleri dolduruyor.







‘Umudumuz sizsiniz'



Müslümanları zalim diktatörler ile onlardan daha zalim terör örgütleri arasında seçim yapmaya zorlamak asla adil değildir. bir değişim dalgasının habercisidir. Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. İslam dünyasının umudu Türkiye'dir, bunu böyle bilesiniz. Türkiye'nin umudu da sizlersiniz. Ben imam hatiplilere Türkiye ile birlikte tüm ümmetin hatta tüm insanlığın geleceğini inşa etme vazifesinin verildiğine inanıyorum.”







‘Tarihi gizlediler'



“Bize saldıranların saldırdıkları alanların başında tarih gelir” diyen Erdoğan bu konuda da şunları söyledi:



“Tarihimizle irtibatımızı kesmek için okul kitaplarından filmlere kadar öylesine titiz bir çalışma yapılmıştır ki milletimizin önemli bir bölümü hayata bu yalanlar üzerinden bakar olmuştur. Yıllarca bize 1. Dünya Savaşı'nda her alanda yenildiğimiz anlatılmıştır. Oysa yabancı harp tarihçilerine bakınca Osmanlı hem doğu hem de batı cephesinde kendisinden kat kat büyük güçlere karşı cesaretle mücadele etmiştir. Kazandığımız zaferler birileri tarafından özenle gizlenmiştir. Çanakkale Savaşı geçtiğimiz yüzyılın en önemli savaşlarından biri olmasına rağmen, yakın zamana kadar hakkıyla anılmamış, yeni nesillerin zihnine nakşedilmemiştir. Hele yarın 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz bir Kut'ül Amare zaferimiz var ki adeta onu kurumaya, tarih sayfalarından ve milletimizin hafızasından kazınmaya çalışılmıştır.”







‘Özgüvenini yitiren millet tarih yazamaz'



Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi Kapanış Oturumu ve Gala Yemeği'nde konuşan Erdoğan, İslam coğrafyasındaki sorunlarda dış etkilerin varlığına dikkati çekerek, “'Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir' diyen sömürgecilerin neden olduğu tahribatı görmezden gelemeyiz. Kendi vatandaşları için hak gördükleri demokrasiyi bölge halkları için lüks görenlerin ikiyüzlülüklerini de ifşa edeceğiz” dedi. Erdoğan, “Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Yıkılan yeniden inşa edilir, kaybolanın yerine yenisi konulur, ancak özgüvenini yitiren bir milletin tekrar tarih yazması mümkün değildir” diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:



“Arap Birliği... Bunun karşısında Türk Birliği mi olacak? Biz, İslam Birliği niye demiyoruz da Arap Birliği diyoruz? Ne Arabın Arap olmayana, ne Arap olmayanın Araba üstünlüğü vardır, üstünlük ancak takva iledir. Bakıyorsun, Arap kardeşim bana farklı bakıyor, ben Türküm, eğer Türk de araba farklı bakıyorsa yandık. Ne siyahın beyaza ne beyazın siyaha üstünlüğü vardır. Ölçü bu. Batı dünyası bu ayrımları yaparken İslam dünyasında bu sıkıntı yoktu. Biz onlara bu dersleri verdik. Bu yanlışı gidermemiz lazım.”