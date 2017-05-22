ONEPLUS YENİ AMİRAL GEMİSİNİN İSMİNİ AÇIKLADI
OnePlus bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisinin hangi isimle satışa çıkacağını sonunda açıkladı. İsim tercihinin arkasında ilginç bir sebep yatıyor.
OnePlus bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisinin hangi isimle satışa çıkacağını sonunda açıkladı. İsim tercihinin arkasında ilginç bir sebep yatıyor.
Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus bu yıl yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone 7 ve Galaxy S8 gibi üst segment telefonlara rakip olması beklenen bu yeni telefon bir süredir gündemde. Şirketin yeni telefonu OnePlus 5 olarak anılıyordu ama bugüne kadar telefonun adıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.
Telefonun ismiyle ilgili beklenen açıklama şirketin CEO'sundan geldi. Kullanıcı forumlarında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Carl Pei, yeni amiral gemisi telefonlarının OnePlus 5 adıyla satışa çıkacağını doğruladı. Şirket OnePlus 3'ten sonra direk 5'e geçip OnePlus 4'ü atladı. Çünkü Asya kültüründe 4'ün uğursuz rakam olduğuna inanılıyor. Birçok Asyalı teknoloji şirketi gibi Çinli telefon üreticisi de bu inanışa uygun davrandı ve 4'ü atlayarak doğrudan 5'e geçmeye karar verdi.
F1 2017 çıkış tarihi açıklandı
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar