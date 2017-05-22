OnePlus bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisinin hangi isimle satışa çıkacağını sonunda açıkladı. İsim tercihinin arkasında ilginç bir sebep yatıyor.



OnePlus bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisinin hangi isimle satışa çıkacağını sonunda açıkladı. İsim tercihinin arkasında ilginç bir sebep yatıyor.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus bu yıl yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone 7 ve Galaxy S8 gibi üst segment telefonlara rakip olması beklenen bu yeni telefon bir süredir gündemde. Şirketin yeni telefonu OnePlus 5 olarak anılıyordu ama bugüne kadar telefonun adıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.



Telefonun ismiyle ilgili beklenen açıklama şirketin CEO'sundan geldi. Kullanıcı forumlarında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Carl Pei, yeni amiral gemisi telefonlarının OnePlus 5 adıyla satışa çıkacağını doğruladı. Şirket OnePlus 3'ten sonra direk 5'e geçip OnePlus 4'ü atladı. Çünkü Asya kültüründe 4'ün uğursuz rakam olduğuna inanılıyor. Birçok Asyalı teknoloji şirketi gibi Çinli telefon üreticisi de bu inanışa uygun davrandı ve 4'ü atlayarak doğrudan 5'e geçmeye karar verdi.



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