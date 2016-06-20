

OnePlus 3'ü birkaç gün önce tanıtan OnePlus, düşük maliyetli X serisi hakkında da konuştu. Şirket CEO'su OnePlus X serisinin devam etmeyeceğini açıkladı.



Çinli telefon üreticisi OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 3'ü birkaç gün önce resmi olarak tanıttı. Telefonun tanıtımı için tamamen sanal gerçeklik ortamında geçen bir tanıtım düzenleyen şirket, etkinliğin neredeyse tamamını OnePlus 3'e ayırdı. Ancak bunun yanı sıra şirketin diğer telefon serileri ile ilgili de önemli açıklamalar vardı.



OnePlus CEO'su Pete Lau, tanıtımdan sonra verdiği röportajda OnePlus X serisine de değindi ve bu seri için yolun sonuna gelindiğini açıkladı. Şu ana kadar toplam 4 telefon satışa sunan OnePlus, zaten az telefon çıkarmasıyla tanınan bir şirketti. Ancak Çinli telefon üreticisi çıkardığı telefon sayısını arttırmak değil, tam tersine azaltmak ve tüm odağını tek telefon üzerinde toplamak istiyor. Bu yüzden daha uygun fiyatlı olan OnePlus X telefon serisinin devamı gelmeyecek. Şirketin bunun yerine amiral gemisi telefonlarına odaklanacak.