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OnePlus One şarj olurken yanmaya başladı!

ONEPLUS ONE ŞARJ OLURKEN YANMAYA BAŞLADI!

2014 yılına damga vuran OnePlus One modelinden kötü haber geldi. Kullanıcıların satın almak için davetiye aradığı ve haftalarca beklediği telefon, şarj olurken yanmaya başladı. Diğer yandan firmanın yeni modeli OnePlus 2'nin satışa çıkmasıyla gelen bu haber düşündürücü.

Tarih : 02 Eylül 2015, 10:04
Puan Ver : Oneplus One Şarj Olurken Yanmaya Başladı!(10/10)12


2013 yılında her biri daha önce farklı firmalarda çalışmış deneyimli mühendisler ve tasarımcılar tarafından kurulan OnePlus firması, 2014 yılında satışa çıkardığı ilk modeli ile akıllı telefon piyasasını alt üst etmişti.



Kullanıcılar, OnePlus One'ı satın almak için adeta sıraya girmiş, davetiye aramış ve parasını ödeyenler ise haftalarca sıra beklemişti. Uygun fiyatıyla piyasadaki amiral gemileriyle aynı özellikleri sunan modelden kötü bir haber geldi. Hindistan New Delhi'den yaşayan Ankur Dugar'ın iddiasına göre sabah bir yanık kokusuyla uyandı.



Ankur Dugar, telefonunu gece boyu şarjda bıraktığını ardından sabah 9'da bir yanık kokusuyla uyandığını söylüyor. Haberin içerisinde gördüğünüz fotoğraflar Ankur Dugar tarafından çekilen yanmış OnePlus One modeline ait görüntüler.



Firmayla irtibat kuran Dugar, firmanın önerisi ile servise gitmiş ve servis telefonu değiştirmeyi kabul etmiş. Ancak Dugar'ın avukatıyla görüşeceği bilgisi yer alıyor.



Daha önce yanan ve patlayan akıllı telefon modellerini görmüştük ancak bu bir noktaya dikkat çekmek gerek. Çok kısa bir süre önce firma OnePlus 2 modelini duyurdu. Dolayısıyla zamanlamanın biraz şüphe uyandırıcı olduğunu söylemek gerek.








Etiketler: Oneplus  One  Şarj  Olurken  Yanmaya  Başladı    haber

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