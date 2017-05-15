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oneplus 5'te çift kamera olacak mı?

ONEPLUS 5'TE ÇİFT KAMERA OLACAK MI?

Bu yıl çıkması beklenen OnePlus 5'te çift kamera teknolojisi olacak mı? Sızdırılan belgeler konu hakkında yeni detayları gün yüzüne çıkardı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:26
Puan Ver : Oneplus 5'te Çift Kamera Olacak Mı?(10/10)10


Bu yıl çıkması beklenen OnePlus 5'te çift kamera teknolojisi olacak mı? Sızdırılan belgeler konu hakkında yeni detayları gün yüzüne çıkardı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonunu bu yıl çıkarması bekleniyor. Şirket telefonu daha resmi olarak tanıtmadı ama son günlerde telefonla ilgili birçok detay ortaya çıktı. OnePlus 5 ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bugün gelen yeni bilgilere göre OnePlus'ın amiral gemisi iddia edildiği gibi çift kamera teknolojisine sahip olmayacak.



TechnoBuffalo, OnePlus 5'in teknik özelliklerinin listelendiği yeni bir belgeyi paylaştı. Bu belgedeki bilgilere göre telefonun arka kamerası daha önce iddia edildiği gibi çift kamera olmayacak. Bunun yerine arkada 23 megapiksellik tek bir lens bulunacak.



Bu belgeye göre telefonun diğer teknik özellikleri şu şekilde olacak; 8 GB RAM, 2.35 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 4000 mAh batarya, 16 megapiksel selfie kamerası, 5.5 inç ekran, 64 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı desteği.



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