

Bildiğiniz gibi OnePlus birkaç gün önce bir açıklama yayınladı ve yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Çinli telefon üreticisi bu telefon hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak gelen sızıntılar sayesinde telefon hakkında birçok detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da telefonun teknik özellikleri ile ilgili birçok detay sızdırıldı.



OnePlus 5 hakkında sızdırılan yeni bilgilere göre telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Daha önce çıkan söylentilerde telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyordu fakat yeni gelen sızıntılar bu bilgilerin doğru olmadığını gösteriyor. Yeni sızan bilgilerle netlik kazanan bir diğer husus da telefonun arka kamerası. Telefon daha önce de iddia edildiği gibi çift kamera teknolojisine sahip olacak. Ancak telefon arka yüzündeki çift kamera alt alta değil, yan yana olacak.



5.5 inç ekrana sahip OnePlus 5, Snapdragon 835 işlemciyle çalışacak ve 3,600mAh kapasitede bataryaya sahip olacak. Son olarak telefonun ön yüzünde bir de parmak izi sensörü yer alacağı biliniyor.