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oneplus 5 resmen tanıtıldı

ONEPLUS 5 RESMEN TANITILDI

Son günlerde sık sık karşımıza çıkan OnePlus 5 sonunda resmen tanıtıldı. Çift kamera teknolojisi kullanan telefon son derece etkileyici özelliklere sahip.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Oneplus 5 Resmen Tanıtıldı(9/10)8


Son günlerde sık sık karşımıza çıkan OnePlus 5 sonunda resmen tanıtıldı. Çift kamera teknolojisi kullanan telefon son derece etkileyici özelliklere sahip.



OnePlus, günlerdir gündemden düşmeyen yeni amiral gemisi OnePlus 5'i bugün resmen tanıttı. iPhone 7 ve Galaxy S8 gibi en üst seviye amiral gemilerine rakip olması beklenen OnePlus 5, son derece etkileyici özelliklerle geliyor. İnternet üzerinden canlı yayınlanan etkinlikle detaylı olarak tanıtılan telefon, OnePlus'ın bugüne kadar çıkardığı en ince telefon.



1080p çözünürlükte 5.5 inç Optic AMOLED ekrana sahip OnePlus 5, 2.45 GHz Kryo sekiz çekridekli CPU ve Adreno 540 GPU ile birleştirilmiş Snapdragon 835 yonga seti kullanıyor. Telefonun ekranında Corning Gorilla Glass 5 kaplama bulunuyor.



RAM ve depolama alanı konusunda telefon farklı seçeneklerle satışa çıkacak. Kullanıcılar isteklerine göre 6 GB veya 8 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanı arasında tercih yapabilecekler. Bu özelliklere sahip farklı versiyonlar değişik fiyatlarla satışa çıkacak.



Kamera olarak son dönemde çıkan amiral gemileri gibi OnePlus'ın yeni telefonu da çift kamerayla geliyor. Telefonun arka yüzünde 20 + 16 megapiksel çift kamera bulunuyor. Telefonun selfie kamerası ise 8 megapiksel. Telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh.



OnePlus, yeni amiral gemisinin 27 Haziran'da satışa çıkacağını duyurdu. RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatları değişen OnePlus 5 modelleri 479 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.



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Etiketler: Oneplus  5  Resmen  Tanıtıldı    haber

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