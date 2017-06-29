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oneplus 5 performansıyla htc u11 ve galaxy s8'i devirdi

ONEPLUS 5 PERFORMANSIYLA HTC U11 VE GALAXY S8'İ DEVİRDİ

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan OnePlus 5 performansıyla etkilemeye devam ediyor. Telefon performans testinde HTC U11 ve Galaxy S8'i geride bıraktı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Oneplus 5 Performansıyla Htc U11 Ve Galaxy S8'i Devirdi(10/10)11


Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan OnePlus 5 performansıyla etkilemeye devam ediyor. Telefon performans testinde HTC U11 ve Galaxy S8'i geride bıraktı.



Bildiğiniz gibi OnePlus yeni amiral gemisi OnePlus 5'i kısa bir süre önce satışa çıkardı. Şirketin en hızlı satan telefonu olan OnePlus 5, performansıyla etkilemeye devam ediyor. OnePlus'ın son amiral gemisi geçtiğimiz günlerde bir performans testine sokuldu. Bu performans testinde son dönemde çıkan diğer amiral gemileri ile karşılaşan telefon, önemli telefonları geride bırakmayı başardı.



Snapdragon 835 kullanan telefonları karşı karşıya getiren testte, OnePlus'ın amiral gemisi müthiş performansıyla HTC U11 ve Galaxy S8'i geride bıraktı. Testte her üç telefondada aynı anda 20 uygulama açıldı. Bu uygulamalar açıkken telefonların hızı ve RAM kullanımına bakıldı. 8 GB RAM'e sahip OnePlus her iki alanda da HTC U11 ve Galaxy S8'i devirmeyi başardı.



 



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