

Akıllı telefon pazarının son yıllardaki yükselen yıldızı OnePlus'ın yeni amiral gemisi ortaya çıktı. İşte OnePlus 5 özellikleri ve diğer detaylar.



Çin'in son yıllardaki yükselen değerlerinden biri olanOnePlus, yeni amiral gemisi modelini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün Güney Kore basınında yer alan bir habere göre, Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli OnePlus 5ismini taşıyacak.



Bilindiği üzere firma son olarak OnePlus 3Tmodelini satışa sunmuştu. Peki neden sıradaki amiral gemisi modeli OnePlus 4değil deOnePlus 5ismiyle gelecek? Bu konu hakkında çeşitli spekülasyonlar olsa da en ağır basanı “4” rakamının Çin'de uğursuz kabul ediliyor olması.



OnePlus 5ile ilgili ortaya atılan iddialar elbette sadece telefonun isminden ibaret değil. Söylentilere göre OnePlus'ın yeni modeli, Galaxy S7 Edge tarzında bir tasarıma sahip olacak. Yani telefonun iki köşesi de kavisli ekranla gelecek. 6GB ya da 8GB RAM kullanılacağı söylenilen cihazın dahili depolama alanının ise 256GB olması bekleniyor. 23 MP'lik ana kameraya 16MP'lik ön kameranın eşlik edeceği OnePlus 5, seramik kaplı bir gövde tasarımına sahip olacak.



OnePlus5 hakkında belirsiz olan tek şeyse telefonun kullanacağı yonga seti. Bilindiği üzereQualcommyeni yonga seti Snapdragon 835'te önceliği Samsung'a vermiş durumda. Hal böyle olunca OnePlus'ın yeni amiral gemisindeSnapdragon 821kullanacağı düşünülüyor. Tabi bir diğer seçenek te, Samsung'un Galaxy S8'i piyasaya sürmesini bekleyip, Snapdragon 835stoklarının tekrardan ulaşılabilir olmasını beklemek. Bakalım Çinli üretici nasıl bir strateji izleyecek. Bekleyip göreceğiz.



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