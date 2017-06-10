Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

oneplus 5 ne zaman tanıtılacak?

ONEPLUS 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

OnePlus bugün yayınladığı açıklamayla yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ne zaman tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni amiral gemisi çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:10
Puan Ver : Oneplus 5 Ne Zaman Tanıtılacak?(9/10)6


OnePlus bugün yayınladığı açıklamayla yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ne zaman tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni amiral gemisi çok yakında satışa çıkacak.



Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni amiral gemisini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus 5 adını taşıyan telefon son haftalarda sık sık karşımıza çıktı. Gelen söylentiler ve sızıntılar sayesinde telefonun özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı. Tüm bu sızıntıların ve söylentilerin ardından OnePlus nihayet telefonu resmen tanıtmaya hazır.



Çinli telefon üreticisi bugün yayınladığı davetiye ile OnePlus 5'in resmi olarak tanıtılacağı tarihi açıkladı. Şirket yeni amiral gemisini 20 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Bu etkinlik OnePlus'ın internet sitesinde de canlı olarak yayınlanacak. OnePlus telefonun tanıtılacağı bu ana etkinliğin ardından farklı şehirlerde de bazı etkinlikler düzenleyecek. Böylece telefon Çin dışında da görülmüş olacak.



Yeni iPad Pro, PC'lerin yerini alabilir mi?








Etiketler: Oneplus  5  Ne  Zaman  Tanıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER