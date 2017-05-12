Çok yakında çıkması beklenen OnePlus 5 bir benchmark testinde görüldü. Telefon bu performans testinden aldığı sonuçlar ile iddialı olduğunu kanıtladı.



Çok yakında çıkması beklenen OnePlus 5 bir benchmark testinde görüldü. Telefon bu performans testinden aldığı sonuçlar ile iddialı olduğunu kanıtladı.



Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni bir amiral gemisi telefon satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan bu telefon birkaç gün şirket tarafından da resmen duyuruldu. OnePlus 5 adını taşıyan telefonun çıkışı yaklaşırken, telefon daha sık görülmeye başladı. OnePlus'ın yeni amiral gemisi son olarak da bir benchmark testinde görüldü.



Telefonların performanslarının test edildiği benchmark testinde görülen OnePlus 5, performansı ile etkilemeyi başardı. Çünkü bu testin sonuçlarına göre OnePlus'ın yeni amiral gemisi Samsung'un Galaxy S8'inden de, Sony'nin Xperia XZ Premium'un da da daha yüksek performansa sahip. Galaxy S8'in 6084, Sony XZ Premium'un 5824 puan aldığı çoklu işlemci testinden OnePlus'ın telefonu 6687 puan almayı başardı. Tek işlemcili testten ise 1963 puan alan telefon, bu konuda da hem Samsung'un hem Sony'in üst segment telefonlarını gölgede bıraktı.



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