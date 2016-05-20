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oneplus 3'ün ilk resmi görseli yayınlandı!

ONEPLUS 3'ÜN İLK RESMİ GÖRSELİ YAYINLANDI!

Beklenen telefonlar arasında yer alan OnePlus 3'ten ilk resmi basın görseli geldi. Telefonun tasarımını merak ediyorsanız, sizi haberimize davet ediyoruz.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:46
Puan Ver : Oneplus 3'ün İlk Resmi Görseli Yayınlandı!(7/10)5


Beklenen telefonlar arasında yer alan OnePlus 3'ten ilk resmi basın görseli geldi. Telefonun tasarımını merak ediyorsanız, sizi haberimize davet ediyoruz.



Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, üçüncü nesil amiral gemisi telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun geleceği zaten biliniyordu ancak şimdiye kadar bir görsel karşımıza çıkmamıştı.



OnePlus 3 basın görseli!



Aşağıdaki görsel, sızıntıların popüler ismi Evan Blass (@evleaks) isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Cihazın teknik özelliklerine dair bazı detaylar biliniyordu ancak @evleaks, 3000 mAh kapasiteli batarya ve AMOLED ekran paneline vurdu yaptı.



4 veya 6 GB RAM ile beklenen OnePlus 3'ün aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 820 yongasını kullanması bekleniyor. Telefonun fiyatına ilişkin tahminler 300 dolar seviyesinde. Satışa ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.



16 MP arka ana kamera, 8 MP ön kamera ve Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi gibi detaylarla beklenen cihazın tasarımı HTC'ye son derece benziyor. Metal gövde, ortaya yerleştirilmiş kamera ve anten çizgileri ile bu cihaz tasarım olarak pek özgün sayılmayabilir. Firma daha önce alüminyum yerine plastik ve cam gibi gövde yapısını tercih ediyordu. Ancak bu sefer daha üst seviye bir telefon algısı oluşturmak için metal tercih edilecek gibi duruyor.



Ekranın kenarlarındaki eğim ve ahize ile ön kameranın yerleşimi ise iPhone 6 ve 6s'in tasarımını hatırlatıyor. Bakalım görsel gerçekten OnePlus 3 modeline mi ait? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce OnePlus 3 tasarımıyla rakiplerinin önüne geçebilecek mi?



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