O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

oneplus 3'ten yeni görüntüler ve bilgiler

ONEPLUS 3'TEN YENİ GÖRÜNTÜLER VE BİLGİLER

15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan OnePlus 3, bir kez daha performans testinde görüldü. Bu sayede telefonun yeni görüntüleri ve telefon hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:29
Puan Ver : Oneplus 3'ten Yeni Görüntüler Ve Bilgiler(6/10)8


15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan OnePlus 3, bir kez daha performans testinde görüldü. Bu sayede telefonun yeni görüntüleri ve telefon hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus yeni amiral gemisi OnePlus 3'ü çok yakında piyasaya sürecek. 15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan telefonun çıkışı yaklaştıkça, telefon hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Dün bir kez daha bir benchmark performans testinde görülen telefonun yeni görüntüleri ve telefonun özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.



Bu yeni bilgiler, telefonun birçok farklı versiyonla satışa sunulacağını bir kez daha doğruladı. OnePlus 3'ün altı farklı versiyonla satışa çıkacağı söyleniyor. Bu versiyonlar RAM ve depolama alanı konusunda birbirlerinden farklı olacak. Telefonun bu farklı versiyonlarında 4 veya 6GB RAM'e 32,64 veya 128GB depolama alanı eşlik edecek. Kullanıcılar bu seçenekler arasında kendilerine en uygun olanı satın alabilecekler. 5.5 inç ekrana sahip telefonun arka kamerası 16MP, ön kamerası ise 8MP olacak. 15 Haziran'da tanıtılacak telefon bir sonraki gün Çin'de satışa sunulacak.



TP-LINK' ten telefon alana Power Bank hediye








Etiketler: Oneplus  3  Ten  Yeni  Görüntüler  Ve  Bilgiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER