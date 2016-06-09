15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan OnePlus 3, bir kez daha performans testinde görüldü. Bu sayede telefonun yeni görüntüleri ve telefon hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.



15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan OnePlus 3, bir kez daha performans testinde görüldü. Bu sayede telefonun yeni görüntüleri ve telefon hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus yeni amiral gemisi OnePlus 3'ü çok yakında piyasaya sürecek. 15 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan telefonun çıkışı yaklaştıkça, telefon hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Dün bir kez daha bir benchmark performans testinde görülen telefonun yeni görüntüleri ve telefonun özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.



Bu yeni bilgiler, telefonun birçok farklı versiyonla satışa sunulacağını bir kez daha doğruladı. OnePlus 3'ün altı farklı versiyonla satışa çıkacağı söyleniyor. Bu versiyonlar RAM ve depolama alanı konusunda birbirlerinden farklı olacak. Telefonun bu farklı versiyonlarında 4 veya 6GB RAM'e 32,64 veya 128GB depolama alanı eşlik edecek. Kullanıcılar bu seçenekler arasında kendilerine en uygun olanı satın alabilecekler. 5.5 inç ekrana sahip telefonun arka kamerası 16MP, ön kamerası ise 8MP olacak. 15 Haziran'da tanıtılacak telefon bir sonraki gün Çin'de satışa sunulacak.



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