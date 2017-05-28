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oneplus 3t satıştan kalkıyor

ONEPLUS 3T SATIŞTAN KALKIYOR

OnePlus, geçtiğimiz yıl çıkardığı telefonlardan olan OnePlus 3T'nin satışını durduruyor. Şirket stokların neredeyse bittiğini açıkladı.

Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:56
Puan Ver : Oneplus 3T Satıştan Kalkıyor(5/10)6


Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni amiral gemisi OnePlus 5'i satışa çıkaracak. Yeni amiral gemisinin çıkışına hazırlanan şirket, bu telefona odaklanabilmek için eski telefonlarını satıştan kaldırıyor. Şirketin gözden çıkardığı bu telefonlardan biri de OnePlus 3T.



Hatırlayacağınız gibi bir süre önce OnePlus 3T'nin çok yakında satıştan kaldırılacağı yönünde ilk haberler ortaya çıkmıştı. Bugünse telefonun tam olarak ne zaman raflardan kalkacağı belli oldu. Şirket bugün yayınladığı açıklamayla telefonun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve dünya genelinde çok az sayıda 3T stoku kaldığını açıkladı. Yani 3T almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Bu arada OnePlus satışa durdurulan telefonun bundan sonra da güncelleme alacağı konusunda bir kez daha güvence verdi.








Etiketler: Oneplus  3T  Satıştan  Kalkıyor    haber

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