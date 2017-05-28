ONEPLUS 3T SATIŞTAN KALKIYOR
OnePlus, geçtiğimiz yıl çıkardığı telefonlardan olan OnePlus 3T'nin satışını durduruyor. Şirket stokların neredeyse bittiğini açıkladı.
Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni amiral gemisi OnePlus 5'i satışa çıkaracak. Yeni amiral gemisinin çıkışına hazırlanan şirket, bu telefona odaklanabilmek için eski telefonlarını satıştan kaldırıyor. Şirketin gözden çıkardığı bu telefonlardan biri de OnePlus 3T.
Hatırlayacağınız gibi bir süre önce OnePlus 3T'nin çok yakında satıştan kaldırılacağı yönünde ilk haberler ortaya çıkmıştı. Bugünse telefonun tam olarak ne zaman raflardan kalkacağı belli oldu. Şirket bugün yayınladığı açıklamayla telefonun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve dünya genelinde çok az sayıda 3T stoku kaldığını açıkladı. Yani 3T almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Bu arada OnePlus satışa durdurulan telefonun bundan sonra da güncelleme alacağı konusunda bir kez daha güvence verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar