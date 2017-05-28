

Bildiğiniz gibi OnePlus çok yakında yeni amiral gemisi OnePlus 5'i satışa çıkaracak. Yeni amiral gemisinin çıkışına hazırlanan şirket, bu telefona odaklanabilmek için eski telefonlarını satıştan kaldırıyor. Şirketin gözden çıkardığı bu telefonlardan biri de OnePlus 3T.



Hatırlayacağınız gibi bir süre önce OnePlus 3T'nin çok yakında satıştan kaldırılacağı yönünde ilk haberler ortaya çıkmıştı. Bugünse telefonun tam olarak ne zaman raflardan kalkacağı belli oldu. Şirket bugün yayınladığı açıklamayla telefonun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve dünya genelinde çok az sayıda 3T stoku kaldığını açıkladı. Yani 3T almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Bu arada OnePlus satışa durdurulan telefonun bundan sonra da güncelleme alacağı konusunda bir kez daha güvence verdi.