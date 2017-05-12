Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

oneplus 3t iddiaları yalanlandı

ONEPLUS 3T İDDİALARI YALANLANDI

OnePlus bir açıklama yayınlayarak OnePlus 3T ile ilgili iddiaları cevapladı. Telefonun üretimine devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:07
Puan Ver : Oneplus 3T İddiaları Yalanlandı(9/10)9


OnePlus bir açıklama yayınlayarak OnePlus 3T ile ilgili iddiaları cevapladı. Telefonun üretimine devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi.



Bildiğiniz gibi bugün erken saaatlerde OnePlus 3T ile ilgili şok edici bilgiler ortaya çıktı. Hem OnePlus'ın kendi sitesinde hem de online satıcılarda telefonun satıştan kalktığı yazıyordu. Daha geçen yıl satışa çıkan telefonun bu kadar kısa sürede satıştan kaldırılması şaşkınlık yarattı. Ancak görünen o ki tüm bunlar bir yanlış anlaşılmadan ibaret.



Çıkan bu haberlerin ardından resmi bir açıklama yayınlayan OnePlus, bu iddiaların doğru olmadığını ve OnePlus 3T üretimine devam edeceklerini duyurdu. Sadece telefonun bazı bölgelerde tükendiğini söyleyen şirket, yeni ürünlerin yolda olduğunu ve stokların tazelenmesi ile birlikte satışların süreceğini açıkladı. Yani OnePlus 5 çıksa da 3T'den vazgeçilmeyecek. Telefonun üretimi devam edecek.



Xperia XZs için sürpriz güncelleme








Etiketler: Oneplus  3T  İddiaları  Yalanlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER