

OnePlus bir açıklama yayınlayarak OnePlus 3T ile ilgili iddiaları cevapladı. Telefonun üretimine devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi.



Bildiğiniz gibi bugün erken saaatlerde OnePlus 3T ile ilgili şok edici bilgiler ortaya çıktı. Hem OnePlus'ın kendi sitesinde hem de online satıcılarda telefonun satıştan kalktığı yazıyordu. Daha geçen yıl satışa çıkan telefonun bu kadar kısa sürede satıştan kaldırılması şaşkınlık yarattı. Ancak görünen o ki tüm bunlar bir yanlış anlaşılmadan ibaret.



Çıkan bu haberlerin ardından resmi bir açıklama yayınlayan OnePlus, bu iddiaların doğru olmadığını ve OnePlus 3T üretimine devam edeceklerini duyurdu. Sadece telefonun bazı bölgelerde tükendiğini söyleyen şirket, yeni ürünlerin yolda olduğunu ve stokların tazelenmesi ile birlikte satışların süreceğini açıkladı. Yani OnePlus 5 çıksa da 3T'den vazgeçilmeyecek. Telefonun üretimi devam edecek.



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