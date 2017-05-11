Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz sene satışa sunduğu OnePlus 3T için sürpriz bir karar aldı.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz sene satışa sunduğu OnePlus 3T için sürpriz bir karar aldı.



Genellikle üst segmente hitap eden modellerle kullanıcıların karşısına çıkan Çinli akıllı telefonüreticisi OnePlus, şu aralar yeni amiral gemisi üzerine yoğunlaşmış durumda. Son günlerde çıkan sızıntıların ardından geçtiğimiz günlerde Çinli üretici tarafından da onaylananOnePlus 5'in yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.



PekiOnePlus 5satışa sunulduğunda geçtiğimiz sene satışa sunulan OnePlus 3Türetimi devam edecek mi? Zira OnePlus 3Türetimin devam etmesi, hali hazırda 470 dolara satılan bu cihazın daha da ucuzlaması anlamına gelecektir.



Fakat bugün ortaya çıkan yeni bir detay Çinli akıllı telefon üreticisinin böyle bir niyetinin olmadığını açıkça gözler önüne serdi. Zira OnePlus, resmi sitesi üzerinden OnePlus 3Türetimini durdurduğunu açıkladı. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Firmadan resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, konu hakkında konuşan bir OnePlusyetkilisi kaynaklarını tek bir model üzerinde yoğunlaştırmak istediklerini belirtti.



Gerçekten de realist bir gözle bakacak olursak, OnePlus'ın diğer üreticiler gibi büyük üretim tesisleri olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda birden fazla modeli aynı anda üretim bandına sokmak firma için sıkıntı yaratabilir. En iyi ihtimalle bile stok sorunları ortaya çıkabilir.



Yeni amiral gemisi modelinde bu tarz sorunlar yaşamak istemeyenOnePlus'ın şimdiden gerekli önlemleri aldığı da gözle görünür bir gerçek.



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