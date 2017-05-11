Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

oneplus 3t hakkında şok edici karar!

ONEPLUS 3T HAKKINDA ŞOK EDİCİ KARAR!

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz sene satışa sunduğu OnePlus 3T için sürpriz bir karar aldı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:38
Puan Ver : Oneplus 3T Hakkında Şok Edici Karar!(6/10)6


Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz sene satışa sunduğu OnePlus 3T için sürpriz bir karar aldı.



Genellikle üst segmente hitap eden modellerle kullanıcıların karşısına çıkan Çinli akıllı telefonüreticisi OnePlus, şu aralar yeni amiral gemisi üzerine yoğunlaşmış durumda. Son günlerde çıkan sızıntıların ardından geçtiğimiz günlerde Çinli üretici tarafından da onaylananOnePlus 5'in yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.



PekiOnePlus 5satışa sunulduğunda geçtiğimiz sene satışa sunulan OnePlus 3Türetimi devam edecek mi? Zira OnePlus 3Türetimin devam etmesi, hali hazırda 470 dolara satılan bu cihazın daha da ucuzlaması anlamına gelecektir.



Fakat bugün ortaya çıkan yeni bir detay Çinli akıllı telefon üreticisinin böyle bir niyetinin olmadığını açıkça gözler önüne serdi. Zira OnePlus, resmi sitesi üzerinden OnePlus 3Türetimini durdurduğunu açıkladı. İlgili görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Firmadan resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, konu hakkında konuşan bir OnePlusyetkilisi kaynaklarını tek bir model üzerinde yoğunlaştırmak istediklerini belirtti.



Gerçekten de realist bir gözle bakacak olursak, OnePlus'ın diğer üreticiler gibi büyük üretim tesisleri olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda birden fazla modeli aynı anda üretim bandına sokmak firma için sıkıntı yaratabilir. En iyi ihtimalle bile stok sorunları ortaya çıkabilir.



Yeni amiral gemisi modelinde bu tarz sorunlar yaşamak istemeyenOnePlus'ın şimdiden gerekli önlemleri aldığı da gözle görünür bir gerçek.



Qualcomm'dan iki yeni mobil platform: Snapdragon 660 ve 630








Etiketler: Oneplus  3T  Hakkında  Şok  Edici  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER