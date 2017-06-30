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oneplus 3 ve 3t için beklenen duyuru geldi!

ONEPLUS 3 VE 3T İÇİN BEKLENEN DUYURU GELDİ!

OnePlus kısa süre önce satışa sunduğu yeni amiral gemisi modeline rağmen, hala OnePlus 3 ve 3T'ye olan desteğini kesmiyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Oneplus 3 Ve 3T İçin Beklenen Duyuru Geldi!(7/10)7


OnePlus kısa süre önce satışa sunduğu yeni amiral gemisi modeline rağmen, hala OnePlus 3 ve 3T'ye olan desteğini kesmiyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



OnePlus'ın satışa sunduğu telefonlar ne kadar üst seviyedeyse, satış sonrası verdiği destek de o kadar muazzam diyebiliriz. OnePlus tam anlamıyla global pazarda boy göstermiş bir firma olmamasına karşın, kullanıcılarını mağdur etmemek adına önemli bir çaba sarf ediyor. Bu durumun en basit göstergesi ise Çinli akıllı telefon üreticisinin, yayınlanan Android güncellemelerini en kısa sürede kullanıcılarına ulaştırması diyebiliriz. Üstelik OnePlus, bu konuda pek çok global firmadan daha sağlam bir iş çıkartıyor.



Geçtiğimiz gün Çin'in sosyal medya anlamında önemli adreslerinden biri olan Reddit'te OnePlus yetkilileri tarafından soru-cevap etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, kullanıcılardan birisi OnePlus 3 ve 3T için Android O güncellemesinin gelip gelmeyeceğini sordu.



Bu soru üzere OnePlus yetkilileri, bahse konu iki model için Android O güncellemesinin 2018'den önce geleceğinin garantisini verdi. Yani diğer bir değişle, OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android O güncellemesi, bu senenin sonlarına doğru yayınlanacaktır.



Elbette bu güncellemeyi ilk alan model OnePlus 5 olacaktır. Bunda absürt bir durum bulunmuyor. Bu arada dip not olarak belirtelim. Sızdırılan son bilgilere göre Android O'nun tam ismi Android Oatmeal Cookie olacak. Elbette bu şimdilik bir sızıntıdan, iddiadan ibaret.



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