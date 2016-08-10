

Çinli popüler akıllı telefon üreticilerden OnePlus hakkında yeni model söylentileri artık son bulabilir. Firmanın CEO'sunun cevabı soru işaretlerini ortadan kaldırdı.







OnePlus 3 modelinin duyurulmasından sonra özellikle son haftalarda basıan yansıyan OnePlus 3 Mini gelecek iddialarına en net cevap verildi. CEO Carl Pei kesin bir dil ile iddiaları yalanladı.



OnePlus 3 Mini çıkmayacak!



GFXBench gibi önemli platformlarda yer alması sebebiyle son günlerde sıkça gündeme gelen OnePlus 3 Mini modeli detaylandırılmış, teknik özellikleri çoğu site tarafından paylaşılmıştı. Ancak bunların tamamı yalanlandı.



4.6 inç ekran boyutu, Qualcomm Snapdragon 820 yongası, 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı, parmak izi okuyucu, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera gibi detaylarla çıkacağı iddia edilen model kesin olarak çıkmayacak. Eğer bu modeli bekliyorsanız, üzgünüz ancak böyle bir akıllı telefon piyasaya çıkmayacak.



Diğer yandan OnePlus firmasının sevenlerinin aklında yeni bir soru işareti oluşmuş durumda. Eğer OnePlus 3 Mini modeli çıkmayacaksa, ortaya çıkan özellikler hangi telefona aitti? İşte bu sorunun potansiyel bir cevabı var.



Yeni iddialar söz konusu özelliklerin OnePlus X2 isimli bir model olarak duyurulacağı yönünde. Yani firma OnePlus X modelinin ikinci jenerasyonu için çalışıyor olabilir. Bu konuda olumlu veya olumsuz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla tüm kapılar kapanmış değil. Eğer yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyor ve OnePlus firmasının modelleri ilginizi çekiyorsa, bir süre daha beklemenizde fayda var. Çünkü OnePlus X2 gelebilir!



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