One Plus 3 sanal gerçekliğe önem verdiğini sanal gerçeklik üzerinden gerçekleştireceği lansmanla gösterdi.



Firma One Plus 2 lansmanında sanal gerçeklik üzerinden bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmiş ve birçok kullanıcıda bundan memnun olmuştu. Şimdi ise bir adım daha öteye gidilerek sanal bir merkez tasarlanmış. The Loop adındaki bu sanal merkezde, kullanıcılar gezinti yapabilecek, dış mekanda OnePlus 3 modelini inceleyebilecek ve ilk kez sanal gerçeklik üzerinden cihazı sahip olabilecekler.



Firma henüz etkinlik tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı. Bundan dolayı fiziksel bir etkinlikmi olacak yoksa sadece sanal gerçekliktenmi hayata geçecek belli değil. Ama gelen bilgilere göre fiziksel etkinlik olma olasılığı yüksek ihtimal.



OnePlus 3 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite seçenekleri, Android 6.0 işletim sistemi, 3500mAh kapasiteli batarya gibi donanım özellikleri olması bekleniyor.



