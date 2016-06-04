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oneplus 3, lansmandan önce piyasada olacak

ONEPLUS 3, LANSMANDAN ÖNCE PİYASADA OLACAK

OnePlus 3 sahibi olmak isteyenlere duyuru. Haftaya 1000 adet OnePlus 3 modeli ön siparişe açılıyor.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:15
Puan Ver : Oneplus 3, Lansmandan Önce Piyasada Olacak(6/10)3


OnePlus 3 sahibi olmak isteyenlere duyuru. Haftaya 1000 adet OnePlus 3 modeli ön siparişe açılıyor.



OnePlus 3, bilindiği  gibi 14 Haziran itibariyle tanıtıma çıkacak ve sonrasında satışta olacak. Şirket bu sefer davetiye yerine doğrudan satış yöntemini tercih edecek. İlk satışlar için 1 milyon adet OnePlus 3 tedariki olacağı söyleniyor.



6 Haziran'da ilk parti yani 1000 adet ürün piyasada olacak. Satış fiyatı için  455$ fiyat etiketi bulunuyor.



Bu satışın en büyük amacı ilgi toplamak ve talebin büyüklüğünü görmek ile birlikte kullanıcı verileri elde etmek. İşin ilginç tarafı ise OnePlus 3 hakkında kesin bi rbilginin paylaşılmamış olması. İlk partinin sevkiyatı ise 14 Haziran tarihinde olacak.



Tahminlere göre ekranın büyüklüğü 5.5 inç olacak. Full HD AMOLED ekrana sahip olacağı söylenen bu telefon, . Snapdragon 820 yonga setinden güç alacak. 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite şeklinde seçenekler ile gelecek olan OnePlus 3, 3000 mAh bir batarya kullanacak. Cihazın fiyatına bakacak olursak da 425$ civarı bir rakam konuşuluyor.



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