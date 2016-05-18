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oneplus 3 işte böyle görünecek!

ONEPLUS 3 İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, üçüncü nesil akıllı telefonu ile önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak. OnePlus 3 olarak adlandırılması beklenen telefondan yeni görüntüler var.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:21
Puan Ver : Oneplus 3 İşte Böyle Görünecek!(5/10)3


Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, üçüncü nesil akıllı telefonu ile önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak. OnePlus 3 olarak adlandırılması beklenen telefondan yeni görüntüler var.



OnePlus 3 çok sayıda söylenti ile gündeme gelmeye başladı. Hızlı şarj teknolojisi, 5 inç büyüklükte ekran, Full HD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 820 yongası, 4 GB veya 6 GB RAM gibi teknik özelliklerle beklenen telefondan iki yeni fotoğraf da görücüye çıktı.



OnePlus 3 USB-C ile birlikte geliyor!



İlgili fotoğrafları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. Görsellerde cihazın ön ve alt yüzeyleri yer alıyor. Ön yüzeyde dikkat çeken bir detay yok ancak alt tarafta yeni nesil USB-C portunu görüyoruz. Aynı zamanda ön tarafta parmak izi okuyucu sensör olacağı da iddia ediliyor.



Firma tarafından teknik özellikler ve basına yansıyan fotoğraflar doğrulanmadı. Ancak cihaz, firmanın tasarım anlayışından izler taşıyor. Yani bu fotoğrafların iddia edildiği gibi OnePlus 3'e ait olma ihtimali son derece yüksek. Cihazın tahmin edilen satış fiyatı ile 300 dolar seviyelerinde. Bu oldukça rekabetçi bir fiyat seviyesi.



Davetiye ile telefon satan firmanın, resmi bir mağazası bulunmuyor. İnternet üzerinden verilen siparişler, kargo yolu ile tüketicilere ulaştırılıyor. Ancak bu şekilde ülkemizden satın almak mümkün değil. Dolayısıyla OnePlus 3 modelini de benzer şekilde Türkiye'den satın almak mümkün olmayacak. Eğer bu cihazı bekleyenlerdenseniz, şimdiden bir yurtdışı bağlantısı bulmanız gerek.



Sadece iPhone 7 Plus modelinde çift kamera olacak!








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