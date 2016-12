Çinli telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amrail gemisi OnePlus 3'ü piyasaya sürmesine iki haftadan kısa bir süre kaldı. Merakla beklenen telefonun çıkışı yaklaştıkça telefon hakkındaki bilgiler de netlik kazanmaya başladı.



Geçtiğimiz günlerde TENAA'dan sertifika alırken görülen telefon, daha önce de iddia edildiği gibi iki farklı versiyonla satışa sunulacak.



TENAA tarafından yayınlanan bilgiler, OnePlus 3'ün 4GB RAM'e sahip versiyonundan sonra 6GB RAM'e sahip versiyonunun da ortaya çıkmasını sağladı. RAM kapasitesi dışında iki versiyon arasında kayda değer bir değişiklik olmayacak.



TENAA'nın yayınldığı her iki versiyonun da tasarım olarak birebir aynı olduğunu gösterdi. Her iki versiyonda da Snapdragon 820 işlemci, 5.5 inç ekran, 64GB depolama alanı, 16MP arka kamera, 5MP ön kamera ve 3000mAh batarya yer alacak. Her iki versiyonunda 14 Haziran'da resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.