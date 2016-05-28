O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

oneplus 3 hakkında yeni detaylar

ONEPLUS 3 HAKKINDA YENİ DETAYLAR

Merakla beklenen OnePlus 3'ün ne zaman tanıtılacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca telefonun özellikleri ile ilgili de önemli detaylar internete sızdırıldı.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:10
Puan Ver : Oneplus 3 Hakkında Yeni Detaylar(10/10)9


Merakla beklenen OnePlus 3'ün ne zaman tanıtılacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca telefonun özellikleri ile ilgili de önemli detaylar internete sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 3'ün önümüzdeki ay satışa çıkarması bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler telefonun 14 Haziran'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla resmen tanıtılacağına işaret ediyor. Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.



Telefon dünyasıyla ilgili sızıntılarıyla tanınan @evleaks hesabı dün OnePlus 3'ün teknik özellikleri ile ilgili son derece önemli detaylar paylaştı. Bu bilgilere göre OnePlus'ın yeni amiral gemisi Snapdragon 820 işlemciyle çalışacak ve 5.5 inç ekrana sahip olacak. Telefonun 32GB depolama alanı ve 3GB RAM veya 64GB depolama alanı ve 4GB RAM olmak üzere iki farklı alternatifle satışa çıkacağı söyleniyor. Bunların yanı sıra telefonun arka kamerasının da 16MP olacağı gelen söylentiler arasında.



Google'da günde yapılan sorgu sayısı oldukça fazla








Etiketler: Oneplus  3  Hakkında  Yeni  Detaylar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER