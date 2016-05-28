Merakla beklenen OnePlus 3'ün ne zaman tanıtılacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca telefonun özellikleri ile ilgili de önemli detaylar internete sızdırıldı.



Merakla beklenen OnePlus 3'ün ne zaman tanıtılacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca telefonun özellikleri ile ilgili de önemli detaylar internete sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 3'ün önümüzdeki ay satışa çıkarması bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler telefonun 14 Haziran'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla resmen tanıtılacağına işaret ediyor. Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.



Telefon dünyasıyla ilgili sızıntılarıyla tanınan @evleaks hesabı dün OnePlus 3'ün teknik özellikleri ile ilgili son derece önemli detaylar paylaştı. Bu bilgilere göre OnePlus'ın yeni amiral gemisi Snapdragon 820 işlemciyle çalışacak ve 5.5 inç ekrana sahip olacak. Telefonun 32GB depolama alanı ve 3GB RAM veya 64GB depolama alanı ve 4GB RAM olmak üzere iki farklı alternatifle satışa çıkacağı söyleniyor. Bunların yanı sıra telefonun arka kamerasının da 16MP olacağı gelen söylentiler arasında.



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