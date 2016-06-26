Bu ayın başında satışa çıkan OnePlus 3, dayanıklılık testinden geçti. Çizme, yanma ve bükülme konusunda teste sokulan telefon, her üçünden de geçer not almayı başardı.



Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi OnePlus yeni amiral gemisi OnePlus 3'ü bu ayın başında piyasaya sürdü. Şık tasarımı ve üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çeken telefon, OnePlus tarafından amiral gemisi katili olarak lanse edildi. Böylesine iddialı bir çıkış yapan telefon, teknoloji meraklılarından tarafından çeşitli testlere tabii tutulmaya başlandı. Bu testlerden biri dayanıklılık testiydi.



Ünlü YouTuber JerryRigEverything, OnePlus 3'ü çeşitli konularda dayanıklılık testine soktu. Telefon çizilme, bükülme ve yanma testlerine tabii tutuldu. OnePlus yeni amiral gemisi her üç konuda da iyi sonuçlar vererek testi başarıyla geçti. Çizilme ve yanma testlerinde başarılı sonuçlar alan telefon, özellikle bükülme testinde etkileyici sonuçlar aldı. Böylece OnePlus'ın amiral gemisinin dayanıklılık konusunda Apple ve Samsung gibi devlerin amiral gemilerinden pek bir eksiği olmadığı görülmüş oldu.